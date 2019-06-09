РИАМО - 9 июн. На площадке спортивно-зрелищного комплекса подмосковного Одинцова прошел 8-й региональный фестиваль «В будущее без границ», для ребят подготовили много интерактивных развлечений и интересные спектакли, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Традиционно участниками фестиваля стали семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, и молодые инвалиды. Открыли фестиваль глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Оксана Пушкина и уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова», - говорится в сообщении.

Как отметил Иванов, поскольку этот год объявлен в России годом театра, то лейтмотивом фестиваля стали искусство, театр и творчество.

«В этот раз фестиваль приурочен к Году театра. Помимо зрелищной программы, для ребят подготовили много интерактивных развлечений - мастер-классы, фотозоны, модные дефиле, локации с небольшими театральными скетчами. Важно, что в рамках фестиваля дети могут выступать на одной сцене с профессиональными опытными артистами и даже с настоящими звездами», - добавил глава городского округа.

Почетными гостями фестиваля также стали председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Диана Гурцкая, заслуженный артист России Алексей Огурцов, народный артист, сопредседатель ОНФ Московской области Андрей Соколов, российский актер, член региональной Общественной палаты Игорь Огурцов, актер театра и кино Владимир Епифанцев.

«АРДИП - мое детище, которое возродилось при большой поддержке Андрея Юрьевича Воробьева. Мне радостно от того, какие льготы мы пробили для наших ребят, потому что я знаю, что не в каждом регионе они есть - это наше большое достижение. Мне радостно еще и от того, что наши детишки не чувствуют себя ущемленными, как это было совсем недавно и как это до сих пор есть в разных уголках России», - уточнила Пушкина.

Как отметила уполномоченный по правам ребенка в Московской области, для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создавать все условия, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно.

«Нам очень хочется надеяться, что с каждым годом границы между нами становятся все меньше и тоньше. Наша цель, конечно же, чтобы доступная среда была 100%. В первую очередь границы у нас в головах — больше нигде. Поэтому очень важно на таких мероприятия показывать, что мы все одинаковые. Чтобы дети, которым поставили такие диагнозы, чувствовали себя с нами на равных и получали от жизни удовольствие», — резюмировала Мишонова.

Участниками 8-го регионального фестиваля «В будущее без границ» стали более 3 тысяч человек со всего Подмосковья. Инклюзивные коллективы детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в гала-концерте фестиваля, который завершился выступлением звезд эстрады.

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