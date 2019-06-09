РИАМО - 9 июн. Температура воздуха на опорной метеостанции столицы в районе ВДНХ к 16:00 воскресенья достигла показателей в плюс 31 градус, такой максимум был зафиксирован ранее только в 1999 году, сообщает «Интерфакс».

«По данным наблюдений, тем самым в Москве повторен температурный рекорд дня, установленный 9 июня 1999 года, тогда столбик термометра в российской столице поднялся до плюс 31 градуса по Цельсию», - говорится в сообщении.

Абсолютный рекорду для этого дня установлен в 1948 году, когда метеорологи зафиксировали плюс 32,1 градуса.

Также воскресенье в столице стало самым теплым днем с начала года.

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