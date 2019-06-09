РИАМО - 9 июн. В столице начала работать горячая линия по вопросам проведения детского отдыха, она доступна по рабочим дням, сообщается на сайте совета муниципальных образований Москвы.

«Обратиться к специалистам можно по телефонам: +7 (495) 687-40-57 и +7 (495) 687-63-60, а также +7 (495) 785-37-41 (общественная приемная). Эти номера доступны в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 09:00 до 18:00, по пятницам - с 09:00 до 16:45», - говорится в сообщении.

Третьего июня в столице начала работать программа летнего детского отдыха «Московская смена». Под присмотром педагогов юные жители столицы посещают культурные и спортивные мероприятия.

Проект «Московская смена» стартовал летом 2016 года и сразу же приобрел огромную популярность у московских школьников и их родителей. В рамках «Московской смены» дети могут отдохнуть в городских лагерях, образованных на базе общеобразовательных и спортивных школ, а также социальных учреждений. Это особенно важно для семей, которые по каким-либо причинам не могут отправить своих детей отдыхать в загородные лагеря или на дачу.

Отдохнуть по программе «Московская смена» летом 2019 года смогут все желающие школьники в возрасте от семи до 14 лет. Городской летний отдых будет организован на базе 246 учреждений, включая 132 общеобразовательные школы, 27 спортшкол и 87 организаций социального обслуживания.

Также летом в городе работает проект «Спортивное лето московского школьника», его участниками стали более 30 школ в семи столичных округах: ЮАО, СВАО, ВАО, ЦАО, ЗАО, СЗАО, ЮЗАО. Для детей проведут мастер-классы по SNAG-гольфу, фитнес-аэробике, тег-регби и шашкам. Все желающие смогут сдать нормативы ГТО, поиграть в стритбол, бадминтон и поучаствовать в веселых стартах.