РИАМО - 9 июн. Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не давал указаний препятствовать научной карьере члена правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии на АЭС Валерия Легасова, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По сюжету сериала «Чернобыль», карьера ученого Легасова прекратилась сразу после того, как он представил свою версию катастрофы на атомной станции и разгласил ряд секретных сведений во время выступления на конференции МАГАТЭ в Вене в 1986 году. Некоторые исследователи считают, что после этого Горбачев дал личное указание не награждать его званием Героя Социалистического Труда, и карьерный рост Легасова прекратился.

«Я не давал (указаний - ред.). А кроме меня кто даст? Это выдумки», - сказал Горбачев.

Он также отметил, что на данный момент находится в больнице и еще не успел посмотреть сериал.

Валерий Легасов занимался расследованием причин аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Он представил результаты своей работы в Австрии. После этого в 1987 году ученого не избрали в научно-технический совет. В 1986-1987 годах его дважды выдвигали на звание Героя Социалистического Труда, но Легасов не удостоился этой награды. В 1988 году он покончил с собой.

Легасов – один из главных героев сериала «Чернобыль». В последней серии он выступает на суде, где выносят приговор работникам ЧАЭС. Ученый обвиняет государство в умалчивании дефектов атомных реакторов, которые, по его мнению, наряду с действиями сотрудников станции привели к катастрофе 1986 года. В действительности Легасов не присутствовал в суде, эту сцену выдумали.