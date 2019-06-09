РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. В городском округе Подольск на VI фестивале «Невесты Подмосковья – Перезагрузка» в воскресенье выбрали главную невесту Московской области, ей стала Кристина Пирогова, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Отбор участниц на фестиваль начался в апреле. Помимо жительниц Подольска, желание участвовать выразили девушки из Чехова, Серпухова, Москвы и других городов. По итогам двух этапов оргкомитет фестиваля определил список финалисток, в который вошли 11 девушек из 11 городов. В воскресенье они боролись за корону победительницы, которую вручила замглавы администрации округа по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова.

«В текущем году ежегодный фестиваль проводился в новом формате и по реакции зрителей могу отметить, что все получилось. Раскрою секрет - в следующем году фестивалю быть! Но вот в каком формате – в старом или новом, пока секрет», - сказала организатор мероприятия Ольга Писцова.

По итогам фестиваля, в номинациях «Самая спортивная невеста» и «Самая яркая невеста» победила Анастасия Фунцева, номинациях «Победительница зрительских симпатий» и «Самая зажигательная невеста» - Наталья Сидорина. Номинацию «Самая очаровательная невеста» получила Мария Богданова, «Самой милой невестой» стала Алина Ряжских, «Самой улыбчивой невестой» - Елена Жданова, «Самой стильной» - Яна Карасева, «Самой артистичной» - Ирина Еловая, «Самой романтичной» - Ксения Убиенных.

Номинацию «Самая нежная невеста» получила Анастасия Спиридонова, а «Самой позитивной» стала Татьяна Максенкова. Главной невестой Подмосковья стала Кристина Пирогова из поселения Вороновское (новая Москва).

В ходе торжественного награждения победительнице сделал предложение ее возлюбленный.

По словам Писцовой, 6 июля проведут второй день фестиваля в Дубровицах, в рамках которого все желающие жительницы Московской области смогут надеть свое свадебное платье и поучаствовать в параде невест.

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