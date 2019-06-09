РИАМО - 9 июн. ДТП произошло на 16-м километре МКАД, в дорожной аварии пострадала молодая девушка, ее госпитализировали с помощью вертолета, сообщается в Instagram-аккаунте Московского авиационного центра (МАЦ).

«9 июня экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову на 16-й километр МКАД, где произошло ДТП. Вертолетом с места аварии эвакуировали одного пострадавшего, молодую девушку, в специализированное лечебное учреждение Москвы», - говорится в сообщении.

До больницы во время полета пострадавшую сопровождала авиамедицинская бригада.