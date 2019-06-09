РИАМО - 9 июн. Столичные музеи и галереи в первый месяц лета представят десять новых выставок, гости учреждения культуры смогут узнать о рыбалке, истории спальных районов Москвы, посмотреть карикатуры японских художников, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Дарвиновский музей рассказывает о тонкостях рыбалки, галерея «Электромузей в Ростокине» предупреждает о цифровом захвате и советует быть внимательнее к своему телу, а Музей Москвы с ностальгией вспоминает историю спальных районов», - говорится в сообщении.

«Мультимедиа-арт-музей» представляет выставку «Дом пятнадцати ключей». В ней можно увидеть снимки фотографа Франка Орвата. Он стал первым, кто принес «цифру» в жизнь профессиональных фотографов, избавил моделей от тяжелого грима и объединил стрит- и фешен-фотографию.

«Экспозиция, включающая 200 работ, открывается маленьким эссе фотографа, в котором он рассказывает о таинственных ключах, значении числа 15, жизни в разных странах и, конечно, отношениях с фотографией», - уточняется в материале.

Выставку «Безумный гений Ван Гога» можно посетить в галерее «Загорье». Репродукции картин и работы - подражания художнику, созданные в виде цифровых коллажей и видео, с использованием принтов изображений и искусственного интеллекта, познакомят посетителей не только с живописной манерой великого голландца, но и с тем, что дизайнеры и медиахудожники называют стилем Ван Гога.

Музей Москвы приглашает на выставку «РайON.0». Она расскажет о жизни спальных районов столицы 1970–1990-х годов. В экспозиции предметы из собственной коллекции музея, отражающие суть мира многоэтажек и быт его жителей, встречаются с объектами современного искусства. Выставка поделена на два больших раздела: о недавнем прошлом бетонных окраин рассказывает историческая часть, а современная посвящена их нынешнему состоянию.

«В вертикальном кинотеатре можно посмотреть тематические фильмы и ролики. В рамках выставки также проходят спектакли, перформансы, музыкальные эксперименты, лекции и дискуссии», - добавляется на сайте.

Галерея-мастерская «Варшавка» продолжает серию выставок, посвященных искусству карикатуры. В этот раз в центре внимания - ироническая графика Японии. В экспозицию вошло 30 произведений современных японских мастеров, выполненных в разной технике и посвященных различным темам.

В галерее «Электромузей в Ростокине» в июне можно посетить выставку «Тело: цифровые границы». Банковские карты вместо бумажных денег, социальные сети вместо живого общения — цифровая сфера захватывает все больше пространства в нашей жизни. Можно ли защитить персональные данные и оставить в тайне подробности личной переписки, когда компьютер поглотил все сферы жизни и деятельности человека?

Стать архитектором и построить город своей мечты можно в любом возрасте. Это доказали юные участники выставки «Архфэнтези» в галерее «Печатники», перенесшие свои фантазии на холст. Здесь более 50 объемных картин, изображающих архитектуру настоящего, прошлого и будущего, посвящены размышлениям об устройстве пространства для жизни и отдыха. Также можно узнать, что современные дети думают об автомобилях в городе и какие цвета они предпочитают для покраски домов.

«Признание художнику Александру Панкину принесли математические абстракции: переосмыслив наследие русских авангардистов, он написал множество картин, участниками которых стали числа, символы и геометрические фигуры. Выставка «Между нулем и единицей. Александр Панкин и авангарды» в Музее современного искусства расскажет об основных этапах творчества рационального художника, выражающего свои эмоции с помощью математических закономерностей. В экспозиции собрано более 120 работ Панкина», - отмечается в сообщении.

Выставочный проект в Музее А.С. Пушкина, посвященный «Маленьким трагедиям» поэта и писателя, объединяет литературные рукописи, иллюстрации и декорации для театральных постановок, первые издания цикла пьес, эскизы костюмов к спектаклям по ним, афиши и фотографии. В музее также можно посмотреть отрывки из фильма «Маленькие трагедии» Михаила Швейцера.

Удильщикам из мира животных, которые раньше людей научились выбирать приманку и гарпунить рыбу, посвящена новая выставка в Дарвиновском музее. Здесь представлены орудия русских рыбаков разных эпох и челюсти подводных хищников. На выставке можно познакомиться с иерархией рыболовного инвентаря и узнать правду о возрасте, зрении и молчаливости рыб, увидеть личные удочки и сети писателя Константина Паустовского, который был заядлым рыболовом.

Музей космонавтики вновь открывает свои фонды для посетителей: выставка «Космос крупными мазками» продолжает цикл «Космос в искусстве». В экспозицию вошли работы, посвященные представлению художников о космосе. Организаторы предлагают попробовать догадаться, чем вдохновлялись художники-космисты, и проверить на себе, так ли прочна нить, соединяющая человеческое и космическое сознание.