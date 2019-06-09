РИАМО - 9 июн. Столбик термометра в столице поднялся до 31 градуса, таким образом, воскресенье стало самым жарким днем в городе с начала текущего года, сообщил РИАМО главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Температура воздуха в Москве достигла плюс 31 градуса, этот день стал самым теплым с начала года», - сказал Тишковец.

Ранее максимальная температура в Москве была зафиксирована 7 и 8 июня, в эти дни воздух прогрелся до 30,9 градусов тепла.

В Подмосковье и Москве на воскресенье объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности.

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