РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. В воскресенье вечером на Октябрьском проспекте подмосковных Люберец сбили мотоциклиста, ему понадобилась помощь медиков, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель правоохранительных органов.

Авария произошла в воскресенье около 19:20.

«Водитель автомобиля не заметил мотоциклиста на Октябрьском проспекте городского округа Люберцы. Он сбил его», - сказал собеседник агентства.

По его словам, авария произошла на пересечении с улицей Власова. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, у него многочисленные травмы.

Движение на данном участке дороги затруднено.