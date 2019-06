РИАМО - 9 июн. Британское маркетинговое агентство Blueclaw на специальном ресурсе How Will The World End опубликовало список основных угроз жизни на Земле, сообщает РИА Новости.

«Список составлен на основании информации из 50 различных источников, включая статистику ООН, данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейского центра контроля и профилактики заболеваний, НАСА. Авторы выделили четыре главные угрозы — эпидемии, ядерная война, природные катастрофы, а также падение астероида на Землю», - говорится в сообщении.

Среди заболеваний, которые могут угрожать жизни человечества, названы туберкулез, малярия, сезонный грипп, вирус Эбола, менингит, легочная и бубонная чума, лихорадка Ласса, холера, желтая лихорадка, вирус Марбург.

Причем самой опасной болезнью признан туберкулез. По данным ВОЗ, в 2017 году от него погибли 2 миллиона жителей Земли, а зараженных насчитывается 10 миллионов.

Вероятность ядерной войны эксперты американского издания Bulletin of Atomic Scientists оценивают как одну из самых высоких за последнее время. В 2019 году они перевели стрелки символических часов «судного дня» на две минуты до катастрофы. Кроме того, в 2021 году истекает договор СНВ-3 между Россией и США об ограничении стратегических наступательных вооружений. О его продлении пока ничего неизвестно.

Также основной климатической угрозой для Земли считается глобальное потепление.

«По данным межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), к 2025 году воздух на планете может нагреться еще на два градуса Цельсия по сравнению с температурой доиндустриальной эпохи (1850-1900 годы). При сохранении нынешних темпов потепления (0,2 градуса за десять лет) глобальная температура поднимется на 44 градуса через 2136 лет», - уточняется в материале.

Столкновение астероида с Землей маловероятно, но НАСА следит за небесными телами, которые могут приблизиться к планете. например, астероид Florence имеет диаметр до 3,9 километра и считается потенциально опасным объектом.