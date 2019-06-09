РИАМО - 9 июн. В международном аэропорту «Шереметьево» произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, все ее последствия устранены, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы воздушной гавани.
«Аэропорт работает в штатном режиме. Последствия ложного срабатывания противопожарной система полностью устранены», – сказал собеседник агентства.
Ранее СМИ сообщили о том, что один из терминалов аэропорта «Шереметьево» затопило водой из-за срабатывания пожарной сигнализации. Пассажиры передвигались по аэропорту прямо в воде. В некоторых местах ее уровень достигал щиколотки.
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