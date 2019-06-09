РИАМО - 9 июн. Медицинская помощь не понадобилась 11-летней девочке, которая хлебнула воды в открытом бассейне детского оздоровительного лагеря в подмосковном Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В загородном учебно-оздоровительном комплексе «Солнечный» проходили ежедневные занятия по плаванию в бассейне под контролем тренера.

«Девочка 11 лет немного нахлебалась воды. Администрацией лагеря были предприняты все необходимые меры. Сразу же была вызвана скорая помощь для того, чтобы убедиться, что с ребенком все хорошо. Скорая осмотрела девочку, медицинская помощь ей не понадобилась», – говорится в сообщении.

В настоящий момент с ребенком все в порядке, девочка находится в отряде.

Ранее следственный отдел по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области организовал проведение доследственной проверки по сообщению СМИ о том, что в летнем лагере в городе Солнечногорске 11-летняя девочка во время соревнований по плаванию наглоталась воды.

В ряде СМИ появилась информация о том, что ребенок умер в больнице, однако данные сведения не соответствуют действительности.