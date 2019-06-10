РИАМО – 10 июн. Подмосковным пенсионерам с понедельника станут доступны бесплатные занятия в центрах социального обслуживания на территории региона.

Министерством был разработан специальный стандарт по каждому занятию, а также в приложении для смартфонов «Мобильный центр социальных услуг» можно в онлайн-режиме записаться на курсы.

На портале «Добродел» было проведено голосование среди жителей, в котором приняли участие около 20 тысяч жителей, они и выбрали самые популярные занятия для пожилых, в том числе в лидерах оказалась скандинавская ходьбы.

По итогам занятий в рамках программы поддержки активного образа жизни для граждан старшего возраста проведут 11 мероприятий.

За 2018 год в центры социального обслуживания региона пришло на занятия почти 16 тысяч граждан.