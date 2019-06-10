РИАМО - 10 июн. В России продолжается основной этап сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), в понедельник выпускники сдают обществознание.

Основной период ЕГЭ-2019 проходит с 27 мая по 13 июня, резервный – с 17 июня по 1 июля. Дополнительные дни – 3, 6 и 20 сентября.

Так, выпускники уже сдали географию и литературу (27 мая), базовую и профильную математику (29 мая), историю и химию (31 мая), русский язык (3 июня), физику и иностранные языки письменно (5 июня), а также иностранные языки устно (7 и 8 июня).

Всего в этом году в Подмосковье ЕГЭ пишут 37 тысяч выпускников одиннадцатых классов. Все 260 пунктов проведения ЕГЭ в регионе охраняемые – на них работают 5,5 тысяч камер. За сдачей экзаменов следят 1,5 тысячи наблюдателей.

Для сдачи ЕГЭ в Москве зарегистрировались 90 тысяч ребят. В общей сложности работают более 830 пунктов сдачи экзаменов.

Всего по России в основном периоде сдачи Единого госэкзамена участвуют 750 тысяч выпускников в 5,5 тысячах пунктов сдачи, 352 из которых – на дому.

В 2019 году восемь субъектов РФ в виде эксперимента получают контрольно-измерительные материалы для ЕГЭ по защищенным каналам интернета. Экзаменационные материалы печатают прямо перед ребятами. Как только экзамен завершается, в аудиториях проходит сканирование работ. За этим процессом выпускники также могут наблюдать лично. В эксперименте участвуют Мордовия, Тыва, Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская и Ярославская области.

Кроме того, в текущем году школьники впервые сдавали ЕГЭ по китайскому языку.