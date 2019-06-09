РИАМО - 9 июн. Вера Медведева из Подмосковья завоевала серебряную медаль на чемпионате России по маунтинбайку в Карачаево-Черкесии, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионат России по велосипедному спорту в группе дисциплин «маунтинбайк» прошел в воскресенье на территории туристско-рекреационного комплекса «Архыз» в Карачаево-Черкесии.

«В женской гонке серебряным призером чемпионата России стала представительница Московской области Вера Медведева. Она выступала в олимпийской дисциплине кросс-кантри под руководством тренера Владимира Логинова», – говорится в сообщении.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, в прошлом году Медведева стала бронзовым призером чемпионата России.

«В этом же сезоне подмосковная велогонщица смогла улучшить результат и завоевала серебряную медаль, блестяще справившись со сложной трассой, расположенной на высоте более 1650 метров», – отметил Терюшков.