РИАМО - 9 июн. Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, вылетевший из Санкт-Петербурга в Алма-Ату по техническим причинам приземлился в столичном аэропорту, сообщает РИА Новости.

«Самолет, выполнявший рейс КС 154 по направлению Санкт-Петербург – Алма-Ата, выполнил вынужденную посадку в аэропорту города Москва в 16:23 по алма-атинскому времени (13:23 по московскому времени – ред.)», – сказал представитель пресс-службы авиакомпании.

Он уточнил, что вынужденную посадку самолет совершил из-за того, что во время полета на дисплее сигнализации появилось сообщение о низком давлении масла в двигателе №1.

«Посадка самолета прошла в штатном режиме. Инженеры ведут поиск и устранение неисправности на борту. Пассажиры находятся в терминале», – добавил собеседник.