РИАМО - 9 июн. Молодой человек нанес своему оппоненту несколько ножевых ранений в ходе ссоры на северо-западе Москвы, пострадавший скончался, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 8 июня в 13:22 в службу «02» от граждан поступило сообщение о криках о помощи на улице Маршала Новикова, 4.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции задержан молодой человек 1997 года рождения, который изобличен в том, что кухонным ножом нанес множественные удары в область шеи и живота молодому человеку 1999 года рождения, от которых он скончался», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».