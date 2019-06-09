РИАМО - 9 июн. Главред радиостанции «Эхо Москвы», зампредседателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов 10 июня доложит о ходе расследования уголовного дела в отношении корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиненного в сбыте наркотиков.

В Московском парламентском центре состоится заседание комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы и заседание экспертного совета по благотворительности.

«Завтра в 16:00 на комиссии ОП докладываю о деле Голунова, затем о следующем этапе э-голосования (электронного – ред.). Подводим итоги по округам», – написал Венедиктов в Telegram.

Выбор округов проводился жителями столицы с 3 по 9 июня на портале «Активный гражданин. Москвичи выбирали три округа из девяти. Участники заседания расскажут, в каких округах пройдет эксперимент, а также обсудят дальнейшую работу по организации электронного голосования в рамках деятельности комиссии и рабочей группы.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, при обыске у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. В квартире были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. Ему предъявлено обвинение по факту покушения на сбыт наркотических веществ. Расследование дела находится на личном контроле начальника ГУ МВД России по столице Олега Баранова. В настоящий момент Голунов находит под домашним арестом сроком на 2 месяца.