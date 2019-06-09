РИАМО - 9 июн. PR-директор продюсера Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин рассказал, что упаковка химического средства «Крот», которым ранее отравился Алибасов, не соответствует требованиям российского законодательства, это подтверждено экспертами, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам родственников Алибасова, продюсер перепутал очистительное средство с йогуртом и выпил его. Сейчас он находится в реанимации в состоянии медикаментозного сна. Горжанкин ранее сообщал, что супруга продюсера Лидия Федосеева-Шукшина подает в суд на производителя средства «Крот» ООО «АМС Медиа».

«После информации в СМИ об отравлении Алибасова родственники женщины, по ошибке отравившейся средством «Крот», которые в данный момент судятся с ООО «АМС Медиа», связались с нами и предоставили заключение комиссии специалистов. Кроме того, они сообщили о подобных случаях в разных городах России», – сказал Горжанкин.

Он уточнил, что женщина, как и Алибасов, перепутала «Крота» с продуктом питания, спасти ее не удалось.

Как отметил PR-директор продюсера Алибасова, в документах, представленных родственниками отравившейся женщины, есть заключение центра по проведению судебных экспертиз и исследований. В документе говорится, что упаковка средства «Крот» производителя ООО «АМС Медиа» не содержит всю необходимую информацию, относящуюся к соответствующему классу опасности товара.

«Также отмечается, что маркировка товара противоречит требованиям и нормам ГОСТа. На упаковке нет ни сигнального слова, ни предупредительных надписей, которые содержали бы описание опасности данной продукции, условий его хранения и способов утилизации», – уточняется в материале.

Ранее сын известного продюсера отмечал, что у него сейчас есть проблемы с ожогами в кишечнике, с ними врачи борются. Алибасов дышит самостоятельно.

Семья Алибасова подаст в суд на производителя чистящего средства «Крот»>>