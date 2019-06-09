РИАМО - 9 июн. В воскресенье днем в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и подмосковном «Жуковском» отменили и задержали 30 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внукове» задержали два рейса. В «Домодедове» задержаны 13 рейсов, отменены пять. В «Шереметьеве» задержали девять рейсов.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», один рейс отменен, задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.