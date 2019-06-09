РИАМО - 9 июн. С начала лета водоемы Москвы и Подмосковья достаточно прогрелись для купания, на данный момент вода уже прогрелась до плюс 24 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Купальный сезон уже давно начался. Температура вода с наступлением календарного лета была комфортной, около 20 градусов, а сейчас уже 22-24 градуса», – сказал Тишковец.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве приняли к летней эксплуатации уже семь зон отдыха с купанием из 11 существующих, также в столице работают 48 территорий отдыха без купания.

Температура в Москве в воскресенье приблизилась к рекордным значениям – на ВДНХ столбики термометров уже показали 30,9 градуса, до рекорда осталось 1,2 градуса.

Ранее Тишковец сообщил, что жителей Москвы и Подмосковья на предстоящей неделе ожидают дожди с грозами, воздух днем будет прогреваться до плюс 30 градусов.

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