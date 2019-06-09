РИАМО - 9 июн. В начале следующей недели гостям столичного фестиваля «Времена и Эпохи» предложат посмотреть захватывающие сражения с участием дружинников средневековой Руси, мушкетеров и пикинеров, а также увлекательные спектакли, княжеский суд и «рыцарское ГТО», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«10 июня на площадке «XVI век. Подготовка к Тридцатилетней войне» (в парке «Коломенское») можно будет провести практически весь день. С 13:00 до 14:00 здесь пройдет мушкетерский турнир! Мушкетеры в XVI веке стали важнейшей силой на поле боя. Их главное оружие – не шпаги, а фитильные мушкеты, простое устройство которых позволяло быстро обучать и ставить в строй новобранцев», – говорится в сообщении.

Гости площадки тоже могут овладеть хитростями «огненного боя» – конечно же, под присмотром опытных инструкторов.

С 15:00 до 16:00 можно будет понаблюдать за тренировкой пикинеров (воинов европейских армий XVI-XVII веках сражающихся на пятиметровых пиках). С 18:00 до 19:30 организаторы рекомендуют не пропустить самое зрелищное событие дня – постановочное сражение «пики и мушки». Стройные ряды пикинеров, слаженные залпы мушкетерских отрядов и громогласный рев пушек.

Специальная программа ждет гостей и на площадке «Русь. Средневековье. Расцвет» (Святоозерская улица). С 16:00 до 18:00 здесь можно будет увидеть учебные поединки, в которых опытные старшие дружинники обучат младших искусству фехтования на мечах и древковом оружии, а также сцены древнерусского суда, который князь будет вершить в полном соответствии с первым в нашей стране юридическим кодексом «Русская правда».

«Еще одним полем для сражений 10 июня станет «Средневековый университет»! Обычно, эта площадка, расположенная на Сретенском бульваре, – одна из самых мирных локаций всего фестиваля. Здесь, в атмосфере Оксфорда XV века изучают гуманитарные, точные и естественные науки, ведут неспешные философские беседы, пишут трактаты. Но только не в этот день», – уточняется в материале.

По сценарию, некий студент в панике объявит, что видел направляющееся к университету войско. Возможно, неприятели задумали все здесь разрушить, уничтожить и захватить? Студенты и их преподаватели не собираются сдаваться. Чем же закончится эта история можно будет узнать в 15:00 и 17:00.

11 июня при «Дворе Ричарда Львиное Сердце» (в музее-заповеднике «Коломенское») пройдут конные состязания между рыцарями и сарацинами. Это соревнования между европейскими и сарацинскими всадниками в конных упражнениях и умении владеть оружием. В XII-XIII веках такие занятия были своего рода «нормативом рыцарского ГТО», поскольку вырабатывали у воина ловкость и умение управлять конем в экстремальных условиях.

«Тех, кто всем видам зрелищ предпочитает только самые мирные (а также тех, кто успевает посещать площадки только вечером, после работы или учебы) – приглашаем на площадку «Османская империя XVI-XVII веков» (Тверской бульвар, 19) смотреть выступления театра теней «Карагез», – добавляется в сообщении.

Театр назван в честь своего самого главного персонажа, воплощавшего народный юмор и природную смекалку. Историки народного искусства отмечают его сходство с Петрушкой или Полишинелем. Начало 20-минутных спектаклей – в 18:00, 19:00 и 20:00.