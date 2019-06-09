РИАМО - 9 июн. В Государственном музее Востока в столице 21 июня начнет работу выставка «Кирилл Зданевич. Тифлис – Москва», это первая в Москве персональная выставка известного авангардиста, сообщается на официальном сайте мэра города.

В экспозицию вошло более 80 живописных и графических работ художника из частных собраний, а также архивные документы и фотографии.

«На выставке можно будет увидеть редко экспонировавшуюся графику 1910–1920-х годов. Тогда Зданевич находился в эпицентре художественной жизни Тифлиса. Он играючи экспериментировал в разных манерах: создавал кубофутуристические композиции, писал пейзажи и натюрморты, выразительные и узнаваемые портреты», – говорится в сообщении.

А еще художник расписывал стены артистических кабаре, рисовал афиши к поэтическим вечерам своего брата Ильи Зданевича и других ниспровергателей художественных авторитетов, иллюстрировал их книги, оформлял театральные постановки. Кирилл Зданевич был одним из первых ценителей творчества Нико Пиросмани, его биографом и коллекционером работ.

Работы Зданевича были представлены на московских выставках начала ХХ века «Ослиный хвост» и «Мишень», а также в масштабной экспозиции «Париж – Москва» (1981) и на выставке «Грузинский авангард» (2016). Его произведения находятся в собраниях крупнейших российских музеев, но персональной выставки в Москве до сих пор не проводили.

Выставка будет работать в музее до 31 июля.