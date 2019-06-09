РИАМО - 9 июн. Столичные спасатели вытащили из воды двух мужчин в алкогольном опьянении, которые прыгнули с причала «Парк Фили» в Москву-реку, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного департамента гражданской обороны, ЧС и противопожарной безопасности.

«В 14:50 при патрулировании спасатели поисково-спасательной станции «Фили» заметили, что двое мужчин прыгнули с причала «Парк Фили». Спасатели одного мужчину подняли с толщи воды, второго с поверхности. Оба в алкогольном опьянении, без документов», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что мужчины не нуждались в медицинской помощи, их передали полиции. На вид мужчинам 27-30 лет.

«Причина происшествия: неосторожное поведение у водоема в состоянии алкогольного опьянения», - отметил представитель пресс-службы.

Также в воскресенье спасатели вытащили из Терлецкого пруда 40-летнего мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения, во время прыжка в воду он повредил себе голову.