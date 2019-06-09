РИАМО - 9 июн. В четверг в столице прогнозируются дождь, гроза порывы ветра до 15 метров в секунду, непогода будет в городе до вечера, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 9 июня местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями спасатели рекомендуют при управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Автомобили советуют парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны и осторожны», - уточняется в материале.

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