РИАМО - 9 июн. Ссора двух мужчин в подмосковных Люберцах закончилась поножовщиной, в результате один из оппонентов был госпитализирован, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы МВД РФ по Московской области.

«8 июня в 00:12 на улице Дружбы в Люберцах бригадой скорой помощи с проникающими колото-резаными ранениями в ГБУЗ МО «Люберецкая ГБ имени Ухтомского» доставлен и госпитализирован мужчина 1986 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции ранее судимый знакомый пострадавшего 1985 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.