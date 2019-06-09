РИАМО (СТУПИНО) - 9 июн. Жизнь мужчины, доставленного в ступинскую больницу с огнестрельным ранением в шею ночью в воскресенье, вне опасности, сообщает Ступинское информагентство со ссылкой на пресс-службу Ступинской центральной районной клинической больницы.

«Мужчина поступил в больницу ночью 9 июня с огнестрельным ранением шеи слева травматическим пистолетом. Пострадавший был осмотрен травматологом, неврологом и хирургом. Пациенту была выполнена первичная хирургическая обработка раны, удалена пуля, сейчас он находится в стационаре под наблюдением врачей», - сказал заведующий травматологическим отделением СЦРКБ Заур Сулумов.

Он уточнил, что жизнь пострадавшего в данным момент вне опасности, состояние стабильное.

По данным информагентства, в воскресенье в садоводческом товариществе «Волна» городского округа Ступино 62-летний москвич в нетрезвом состоянии открыл стрельбу из травматического пистолета. В результате одна из пуль, отрикошетив, попала ему в шею.