РИАМО - 9 июн. В столице прогнозируется гроза, дождь и сильный ветер, автолюбителям посоветовали парковать машины вдали от деревьев, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения.

«Июнь, жара... и снова синоптики прогнозируют грозу, сильный ветер и дожди. Будьте осторожны, машины лучше парковать подальше от деревьев и конструкций», – говорится в сообщении.

В Москве в воскресенье переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем в столице – плюс 30-32 градуса, в Подмосковье – плюс 28-33 градуса.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 миллиметра ртутного столба.

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