РИАМО - 9 июн. Спасатели вытащили из Терлецкого пруда 40-летнего мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения, во время прыжка в воду он повредил себе голову, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного департамента гражданской обороны, ЧС и противопожарной безопасности.

«Во время патрулирования дежурная смена московской городской поисково-спасательной станции «Терлецкая» заметила мужчину, который после прыжка в воду получил травму – рану на голове. Спасатели подняли его с поверхности воды и оказали ему первую помощь», – сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина 1979 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.