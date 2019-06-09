РИАМО - 9 июн. Труп мужчины с колото-резаными ранениями обнаружили в подмосковной Лобне, полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«8 июня в микрорайоне Луговая на улице Центральная с проникающими колото-резаными ранениями обнаружен труп мужчины 1980 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Долгопрудный ГСУ СК России по Московской области ранее судимый мужчина 1980 года рождения. Преступление совершено в ходе ссоры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, приведшее по неосторожности к смерти), заключил представитель пресс-службы.