РИАМО - 9 июн. Следователи устанавливают обстоятельства гибели двоих малолетних детей в результате пожара в Раменском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

В воскресенье в одном из частных домов в деревне Аксеново произошло возгорание. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух мальчиков 2017-го и 2015-го годов рождения.

«На место происшествия незамедлительно выехала группа следователей следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем», – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.