РИАМО - 9 июн. Возгорание обрешетника кровли в административном здании на улице Краснобогатырской в столице ликвидировали, площадь пожара составила 250 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В воскресенье в 13:06 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Краснобогатырская, дом 2, строение 49, где происходило загорание обрешетника кровли в двухэтажном административном здании.

«Площадь пожара составила около 250 квадратных метров. В 13:37 возгорание было локализовано, а в 13:45 – ликвидировано», – говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.