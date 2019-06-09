РИАМО - 9 июн. Подмосковные следователи организовали доследственную проверку в летнем лагере в городском округе Солнечногорск, где ранее девочка чуть не утонула в бассейне и была госпитализирована, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Следственным отделом по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о том, что в летнем лагере в городе Солнечногорске 11-летняя девочка во время соревнований по плаванью наглоталась воды.

«В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

В ряде СМИ появилась информация о том, что ребенок умер в больнице при оказании медицинской помощи. Однако данные сведения не соответствуют действительности. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, ей своевременно оказана медицинская помощь.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова уточнила, что инцидент произошел во время соревнований, которые проводили аниматоры с детьми. По уточненным данным, инцидент произошел в детском оздоровительном лагере в Поварово. Девочка во время занятий отряда в открытом бассейне хлебнула воды и закашлялась.

«Тренер и вожатый отвели девочку на осмотр к врачу, сообщили о случившемся родителям. Было принято решение на всякий случай, отправить ребенка на скорой в ЦРБ для осмотра. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, родители от госпитализации отказалась. Мама забрала девочку домой, уже сегодня она продолжит свой отдых в лагере», – заключила Мишонова.