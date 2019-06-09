РИАМО - 9 июн. Жителей Москвы и Подмосковья на предстоящей неделе ожидают дожди с грозами, температура воздуха днем будет прогреваться до плюс 30 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Завтра у нас пройдет холодный фронт, поэтому жара спадает, но прохождение фронта будет сопровождаться интенсивными ливневыми дождями, скоротечными, но интенсивными грозами, местами с градом и шквалистым усилением ветра. Град до 2-3 сантиметров может местами выпадать», – сказал Тишковец.

Он отметил, что ветер будет дуть юго-западного и северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. В ночные часы воздух прогреется до плюс 14-19 градусов. Днем жара спадет, но сохранится тепло до 25-30 градусов.

«Во вторник погода улучшится, придет скандинавский антициклон. Будет солнечно, без осадков. Плюс 11-16 градусов к утру, днем опять 25-30 градусов. В среду новый фронт принесет во второй половине дня короткие локальные дожди с грозами. Ночью 10-15 градусов, днем плюс 24-29 градусов», – добавил собеседник агентства.

По его словам, в четверг в столичный регион придет антициклон, в этот день при переменной облачности осадков не ожидается, возможно, на севере области пройдут кратковременные дожди. Ночью столбик термометра поднимется до плюс 9-14 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит плюс 27 градусов.

«В пятницу в зоне фронта прошумят локальные дожди с грозами. Ночью 14-19 градусов. Днем плюс 24-29 градусов. К субботе умеренный температурный фон, ночью плюс 13-18 градусов, днем плюс 22-27 градусов. Местами небольшой дождь», – заявил Тишковец.

Он уточнил, что на следующей неделе посвежеет, но климатическая норма июня останется на несколько градусов выше нормы.

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