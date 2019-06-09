РИАМО - 9 июн. Обрешетник кровли загорелся в административном здании на улице Краснобогатырской в столице, площадь пожара составляет 250 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В воскресенье в 13:06 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Краснобогатырская, дом 2, строение 49, где, по предварительной информации, происходит загорание обрешетника кровли в двухэтажном административном здании.

«Площадь пожара составляет около 250 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении.

Принятыми мерами в 13:37 возгорание было локализовано. Дальнейшая информация уточняется.