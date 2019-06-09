РИАМО - 9 июн. «Техноград» на ВДНХ приглашает школьников в детский лагерь, для ребят от семи до 13 лет организуют четыре смены: «Путешествие в профессии», «Медиасмену», «Школу мультипликации» и «Школу видеоблогинга», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Детей ждут веселые квесты и экскурсии, танцевальные флешмобы и подвижные игры на свежем воздухе. Занятия начнутся 10 июня и продлятся все лето.

«Смену «Путешествие в профессии» организуют для ребят, которые хотят попробовать себя в разных специальностях. Во время каникул они смогут познакомиться с профессиями кондитера, бариста, электромонтажника, мастера ЖКХ, парикмахера-стилиста, дизайнера, программиста и робототехника», – уточняется в сообщении.

За неделю дети узнают, как работает водопровод, соберут лего-робота, создадут компьютерную игру, освоят технику леттеринга, научатся готовить и наносить аквагрим. В этой смене можно забронировать пробный день.

В «Школу видеоблогинга» приглашаются дети в возрасте от 10 до 13 лет. За пять дней они подберут темы для роликов, научатся правильно вести себя перед камерой, снимать и монтировать видео, работать со звуковой аппаратурой и обрабатывать звук для блога. В конце смены ребята выложат в сеть свои первые видео.

«Медиасмена» рассчитана на школьников в возрасте от 10 до 13 лет, которые хотят стать звездами телевидения и создавать медиапроекты. На мастер-классах ребята смогут попробовать себя в профессии режиссера, оператора, сценариста, видеомонтажера, актера, спортивного журналиста и телеведущего. Детям расскажут, чем отличается сюжет от репортажа, как писать сценарии и снимать интервью», – поясняется на сайте.

Детей от семи лет ждут в «Школе мультипликации». Они познакомятся с анимацией, придумают персонажей и заставят их ожить на экране. Кроме того, ребята освоят техники графики. В конце смены участники смогут показать собственные мультфильмы.

Каждая смена длится пять дней. Занятия проходят с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00. Ребят кормят вторым завтраком, обедом и полдником. Стоимость занятий – 2,5 тысячи рублей. Записаться можно на сайте «Технограда» или по телефону: +7 (495) 011-09-63.

Инновационный образовательный комплекс «Техноград» расположен в «Парке знаний» на ВДНХ в нескольких тематических павильонах. Их площадь составляет 35,5 тысячи квадратных метров. В павильонах представлены образовательные программы более чем по 40 востребованным специальностям по пяти направлениям.

Комплекс открыт для посетителей любого возраста. Дети старше семи лет могут получить представление об интересующих профессиях, студенты – поработать на самом современном оборудовании и узнать о требованиях потенциальных работодателей, а взрослые – усовершенствовать свои профессиональные компетенции и получить новую специальность.