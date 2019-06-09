РИАМО – 9 июн. Экстренные службы проверяют ряд объектов в Москве, в том числе Останкинскую телебашню и мавзолей В.И. Ленина на Красной площади, после получения информации об угрозе взрыва, сообщает ТАСС.

«Неизвестные в воскресенье сообщили о минировании Останкинской телебашни, мавзолея Ленина и еще нескольких учреждений в Москве. Экстренные службы проверяют эту информацию», – сказал собеседник агентства.

По Красной площади информация не подтвердилась. Все остальные объекты проверяются полицией и кинологами с собаками.

Источник также сообщил, что полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.

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