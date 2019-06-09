РИАМО - 9 июн. В воскресенье днем и вечером на территории Московской области ожидается дождь с грозой и порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 9 июня местами по Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду», – говорится в сообщении.

При сильном ветре спасатели рекомендуют закрыть все форточки в квартире, отключить электричество, газ и водопровод. Безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы. Также лучше не пользоваться лифтами.

«Если сильный ветер застал вас на улице, нужно укрыться в подъезде или прочном здании. Не нужно стоять около стен домов, на остановках и возле рекламных щитов или недостроенных зданий. Нельзя подходить к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам, гнилых и одиноко стоящих деревьев», – уточняется в материале.

При порывистом ветре нужно убрать хозяйственные вещи со двора и балконов. Машину поставить в гараж или припарковать подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

«Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также на улице избегайте мостов, эстакад, трубопроводов, ЛЭП и других потенциально опасных объектов», – подчеркивается в сообщении.

При грозе нельзя прятаться под высокими деревьями, при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в салоне.

Если человека ударила молния, нужно раздеть потерпевшего, облить голову холодной водой, обернуть тело мокрым холодным покрывалом. Если человек не пришел в себя, сделайте искусственное дыхание и как можно скорее вызовите медиков.