РИАМО - 9 июн. В столице на ВДНХ столбики термометров уже показали 30,9 градуса, до рекорда осталось 1,2 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

В 12 часов дня в Москве солнечно и без осадков, ветер слабый. Температура воздуха в большинстве административных округов повысилась до 30 и более градусов.

«В основном было 30-31 градус. <…> На ВДНХ термометр показал 30,9 градуса. До рекорда не хватает 1,2 градуса», – говорится в сообщении.

В Северном округе местами чуть ниже 30 градусов. В Южном, Западном и Северо-Западном административных округах до 32 градусов. В Юго-Западном округе воздух прогрелся до 32,6 градуса – это самая высокая температура в столице на этот час.

В Зеленограде солнечная погода, температура от 30 до 30,6 градуса. На территории новой Москвы солнечно, местные термометры показали от 30 до 31,5 градуса.