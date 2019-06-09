РИАМО - 9 июн. В Москве в самом разгаре фестиваль «Времена и Эпохи», больше всего площадок, порядка 20 локаций из 40, посвящены истории России, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

«Например, на фестивале можно побывать в X веке и заглянуть в походный лагерь древнерусского купца. Переместиться в XIII век и увидеть эпоху, когда на Руси стремительно развивались ремесла, оформлялось законодательство, а население русских княжеств активно стремилось в города», – уточняется в сообщении.

Также реконструкторы воссоздали эпохи правления императрицы Елизаветы Петровны, Ивана Грозного, показывают, как жили солдаты во время гражданской войны, как выглядела типичная советская коммунальная квартира.

В Древней Руси торговля имела огромное значение, но быть купцом было очень непросто. Без должной охраны караваны могли легко пропасть в чужих землях – вместе с товаром и деньгами. Поэтому торговцы отправлялись в путь только под надежной охраной. Воины купеческих дружин получали за риск и верность хорошие деньги. На Страстном бульваре, 9, как раз и развернулся походный лагерь древнерусского купца.

«Гости фестиваля услышат интересные истории о торговых путешествиях, воевода научит всех желающих искусству средневекового боя на мечах, военные ремесленники поделятся секретами мастерства», – добавляется в материале.

Посетив фестивальную площадку на Святоозерской улице, гости смогут «оказаться» в XIII веке. Эта площадка показывает мирную жизнь средневековой Руси на примере быта знатных горожан, князя и его дружинников, простых земледельцев и ремесленников. Они пашут, косят, пекут хлеб, пасут скот, прядут, пекут хлеб. До поры до времени мечи они держат на дне сундуков и решают конфликты миром, откупаясь данью.

Побывать в Московии XVI века (эпоха Ивана IV Грозного) можно на Покровском бульваре, 18, и на Яузском бульваре. Гости фестиваля смогут подать челобитную у приказного дьяка, сделать оттиск страницы из азбуки на печатном стане, отчеканить монеты на денежном дворе, научиться стрелять из лука, увидеть реплики старинных музыкальных инструментов.

«Перенесемся на много веков вперед, в эпоху женщины на троне. За 20 лет правления императрицы Елизаветы Петровны, в стране появились первые банки, публичный театр и первый в России университет. Приходите на Городецкую улицу и загляните на обеденную церемонию высочайшего двора или послушайте музыку XVIII века», – отмечается в сообщении.

Здесь девушки смогут примерить шляпы из гардероба правительницы. Детям будет интересно поучаствовать в мастер-классе по изготовлению маски для бала-маскарада.

На Ореховом бульваре можно познакомиться с гимназическим образованием концы XIX века. Зайдите в класс и останьтесь на урок чистописания, географии или этикета. Сфотографируйтесь в костюме того времени, а в выходные всех желающих научат танцевать так, как это делали на балах.

Фестиваль «Времена и Эпохи» продлится в столице до 16 июня. На площадках в городе реконструкторы – воссоздают события из истории самых разных стран мира: есть локации, посвященные истории США, Европы, Турции.