РИАМО - 9 июн. Небо в столице 8 июня затянули облака, они помешали установить в городе новый температурный рекорд, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Кучевообразные облака, которые стали прикрывать солнце в течение прошедшего субботнего дня (8 июня), помешали прогреться воздуху до температурного рекорда. На станции ВДНХ зафиксирована температура 30,9 градуса, а рекорд для 8 июня составляет 32,4 градуса», – говорится в сообщении.

Самым жарким местом в черте города стала Немчиновка, 31,6 градуса. По области температура тоже ненамного превысила 30-градусную отметку. Самым жарким местом стал Клин, там термометр показал 31,8 градуса.

«Сегодня в 11 часов на станции ВДНХ было 29,4 градуса. Возможно, при ясном небе температура 9 июня ближе подойдет к температурному рекорду 1948 году, 32,1 градуса», – уточняется в материале.

Также 8 июня на западе Москвы и области прошли первые летние ливни.