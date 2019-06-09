РИАМО - 9 июн. Информация о том, что в детском лагере в подмосковном Солнечногорске на соревнованиях по плаванию утонула малолетняя девочка, не соответствует действительности, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Ранее некоторые СМИ писали, что в Солнечногорске в оздоровительном детском лагере «Солнечный» во время соревнований по плаванию утонула 11-летняя девочка.

«Мы не подтверждаем данную информацию», – сказал собеседник агентства.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова уточнила, что инцидент произошел на территории SPA-отеля во время соревнований, которые проводили аниматоры с детьми.

«По информации комиссии по делам несовершеннолетних, девочка нахлебалась воды, начала тонуть. Ей была оказана первая помощь и госпитализировали. Ребенок жив! Продолжает отдых с семьей. Полиция выехала в отель для проверки всех обстоятельств произошедшего», – добавила Мишонова.