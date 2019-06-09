РИАМО - 9 июн. Пассажирам столичного метро и Московского центрального кольца в воскресенье на нескольких станциях начали раздавать воду в бутылках из-за жаркой погоды, сообщается в Twitter-аккаунте московской подземки.

«В Москве снова плюс 30 градусов. Мы следим за температурой на станциях мосметро и стараемся, чтобы вам было комфортно. На станциях МЦК «Андроновка», «Дубровка», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Окружная», «Коптево», «Автозаводская», «Угрешская», «Балтийская», «Панфиловская» и «Зорге» уже раздаем воду», – говорится в сообщении.

Также воду можно получить на станциях метро «Выхино», «1905 года», «Технопарк», «Кунцевская» (3), «Кропоткинская» «Речной вокзал» «Водный стадион».

По стандартам, метрополитен должен раздавать воду, когда температура на станциях достигает 28 градусов и держится на этом уровне в течение полутора часов.

Жаркая погода установилась в Москве уже с утра, в некоторых округах температура воздуха на 10:00 воскресенья почти достигла 30 градусов. В Московском регионе ожидается до 33 градусов.

В Подмосковье и Москве на воскресенье объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности. «Оранжевый» – это третий из четырех уровней опасности. Он обозначает опасную погоду, так как имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

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