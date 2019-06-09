РИАМО – 9 июн. Запланированное на 12 июня выступление Андрея Макаревича и группы «Машина времени» на Красной площади в Москве отменено, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Нам позвонили из компании «Арс» и сказали, что выступления не будет», - сказал пресс-секретарь группы Антон Чернин, не уточнив, с чем связано данное решение.

«Машина времени» должна была выступить в День России, 12 июня, в сборном концерте у Кремля.

В нынешнем году «Машина времени» отмечает 50-летний юбилей. В связи с этим запланирован гастрольный концертный тур. В Москве выступление должно состояться 29 июня на стадионе «Открытие Арена».