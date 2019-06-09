РИАМО - 9 июн. Погода в субботу, 8 июня, на запад Москвы и Подмосковья принесла первые летние ливни, в Истре выпало до 18% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Днем 8 июня в регионе стали собираться кучевые облака, которые к вечеру разразились кратковременными ливнями с грозой и не очень сильным порывистым ветром.

«Дожди носили локальный характер и были связаны с тем, что по соседству, западнее и юго-западнее Москвы на высоте примерно 1,5 километра находился очаг прохладного воздуха. Хотя поле атмосферного давления было повышенным, ведь антициклон прослеживался и на этом уровне атмосферы», – говорится в сообщении.

По-видимому, приближение термической ложбины и стало решающим фактором для развития конвекции в часы максимального прогрева воздуха. Осадков выпало немного, и все они были в основном в западной половине Москвы и области.

«Так, днем 8 июня на Воробьевых горах выпало примерно 2 миллиметра осадков, в районе Немчиновки 1 миллиметр, на западе Москвы 3 миллиметра. На западе Подмосковья, в городском округе Истра зафиксировано 13,2 миллиметра осадков, а в Одинцовском городском округе дожди прошли в ночное время и были умеренными, до 4,3 миллиметра», – уточняется в материале.

Дожди при жаркой погоде можно рассматривать как благо. Это были первые летние ливни в Московском регионе.

Норма осадков в июне составляет 75 миллиметров.

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