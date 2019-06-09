РИАМО – 9 июн. Девочка утонула в бассейне в летнем лагере в Подмосковье во время соревнований по плаванию, сообщает «Интерфакс».

«Девочка, 11 лет, во время соревнований по плаванию не смогла удержаться на воде в бассейне, персонал лагеря поднял ее из воды и начал сердечно-легочную реанимацию», – отмечается в материале.

Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка в центральную районную больницу, однако спасти его не удалось, девочка скончалась.

По предварительным данным СМИ, инцидент произошел 8 июня вечером в летнем лагере «Солнечный» в Солнечногорске.