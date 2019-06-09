РИАМО - 9 июн. Возгорание произошло в частном доме в деревне Аксеново Раменского городского округа, в результат пожара пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 08:16 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Раменский, деревня Аксеново, улица Центральная, дом 106.

«Есть пострадавшие. В 09.30 – локализация. Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 16 человек», – говорится в сообщении.