РИАМО - 9 июн. Детские спектакли по произведениям Даниила Хармса, мастер-классы по изготовлению ловца снов и ароматных саше, выступление оркестра Главного управления МЧС России по Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В музее-заповеднике «Коломенское» 12 июня состоится музыкальный фестиваль на открытом воздухе «Россия». Целый день в парке будут проходить спектакли, концерты, мастер-классы и викторины. Праздник посвятят Дню России», – говорится в сообщении.

В 12:00 и 13:30 у входа в парк посетителей встретит оркестр Главного управления МЧС России по Москве. Музыканты исполнят известные марши и вальсы. Детей будут ждать развлечения в компании ростовых кукол и клоунов театра «Чудаки», мастер-классы по изготовлению ловца снов, ароматных саше и объемных открыток. Кроме того, у ребят будет возможность разукрасить лицо аквагримом.

Гости фестиваля смогут увидеть спектакль «Петрушка» режиссера Анатолия Архипова и постановки московского театра кукол «Жар-птица» – «Терем-теремок» и «Плих и Плюх». Зрители встретятся с героями сказок и персонажами произведений Даниила Хармса.

«Детский музыкальный театр юного актера представит программу «Фантазии на тему Дунаевского». В нее войдут сольные и коллективные номера, которые исполнят под музыку известных советских и российских композиторов. А Московский государственный музыкальный театр «На Басманной» покажет специальную версию спектакля «Левша», – уточняется в материале.

Ансамбль «Непоседы» подготовил к фестивалю программу, в которую вошли популярные народные и детские песни. В парке также выступят артисты Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, оркестр Musica Viva, солисты Московского театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова, джазовый оркестр имени Олега Лундстрема и актеры труппы «12 мюзиклов».

Актеры московских театров проведут конкурс на создание шумового оркестра и викторину, посвященную русским композиторам и дирижерам. Кроме того, они представят отрывок из спектакля «Моцарт и Сальери».

Завершится фестиваль концертом Московского государственного академического театра танца «Гжель». Зрители смогут насладиться красотой таких разновидностей народной росписи, как гжель, палех и жостовская.