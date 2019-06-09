РИАМО - 9 июн. Двое пьяных мужчин поссорились и ранили друг друга ножами в подмосковном Пущине, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 8 июня в 04:01 из квартиры в микрорайоне Г в Пущине бригадой скорой помощи в больницу доставлены мужчина 1987 года рождения с проникающими ножевыми ранениями и мужчина 1973 года рождения с резаной раной левого предплечья.

«Выездом на место установлено, что 8 июня в 02:30 в квартире микрорайона Г в Пущине в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре мужчины причинили друг другу ножевые ранения», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в отношении одного из мужчин возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 114 УК РФ (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны).

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения – подписка о невыезде