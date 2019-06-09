РИАМО – 9 июн. Столичные власти приступили к согласованию технических параметров эксперимента по оплате проезда с помощью распознавания лиц в метро, пилотный проект начнется до конца текущего года, сообщает ТАСС.

«Сейчас мы совместно с Московским метрополитеном, департаментом информационных технологий Москвы, Сбербанком, ВТБ и Ростехом и другими обсуждаем сроки тестирования. Параллельно идет согласование технических параметров и вариантов проведения пилотного проекта по оплате проезда с помощью технологии распознавания лиц. Рассчитываем начать испытания не позднее конца 2019 года, но окончательное решение будет принято по результатам проверки технических параметров работы системы», – сказал заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

После пилотного проекта, если он окажется успешным, будет объявлен конкурс на разработку видео аналитической системы, добавил Ликсутов.

По его словам, скорость считывания биометрических данных должна быть сопоставимой с той, что показывают карта «Тройка», билет «Единый» или безналичная оплата на турникете по бесконтактной технологии.

«То есть, речь идет максимум об одной секунде. Если распознавание лица, связь с банком и открытие створок турникетов займут больше времени, то в час пик это может обернуться скоплением пассажиров. Поэтому время валидации билета – один из ключевых факторов проекта, по которым мы предъявляем строгие требования к перспективным участникам», – подчеркнул заммэра.

Петербургский международный экономический форум проходил в северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году было формирование повестки устойчивого развития.